إلقاء القبض على سيدة مصرية خاطرت بحياة ابنها

جهينة نيوز

ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على سيدة خاطرت بحياة ابنها بدفعه من شباك السلم المجاور لشقتها، بعد ان نسيت المفتاح بالداخل، وسط صراخ الطفل واستنجاده بالأهالي لإنقاذهوأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، سيدة تعنف طفلها لنسيانه المفتاح داخل الشقة، وعدم استطاعتهم الدخول، ودفعت بالطفل من شباك السلم المجاور لشقتهم، ليحاول الطفل القفز داخل البلكونه الخاصة بهم دون جدوى، وتعالت صيحات الطفل واستنجاده بالأهالي بسبب المسافة بينه وبين الأرض والخوف من السقوط.

وأدى تدخل الأهالي إلى إنقاذ حياة الطفل وإجبار الأم على التقاط طفلها بعد أن كاد يسقط من الأعلى.

وقال مصدر أمني بالجيزة: إن قوة من مباحث قطاع أكتوبر، تحركت بناء على البلاغات التي وردت على خط نجدة الطفل والمركز القومي للأمومة والطفولة، وألقت القبض على والدة الطفل من منزلهم بمنطقة حدائق أكتوبر، وجار عرضها على النيابة المختصة للتحقيق.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة، تقدم أمس ببلاغ النائب العام، في واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي “لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدى الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة”، بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة.