بلومبيرغ: خطة أمريكية جديدة تجاه سوريا!

جهينة نيوز

قالت وكالة أمريكية إن "إسرائيل تحاول إقناع الإدارة الأمريكية بتدشين خطة أمريكية جديدة بشأن سوريا".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية ظهر اليوم السبت أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، يحاول إقناع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بإبقاء جزء من القوات الأمريكية في جنوب سوريا، للحيلولة دون استمرار نقل شحنات الأسلحة الإيرانية إلى حزب الله اللبناني. حسب زعمها.

وأفادت الوكالة الأمريكية بأن نتنياهو طلب من ترامب إبقاء جزء من القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" السورية، في جنوب سوريا، والتي أنشأت في الأساس لمواجهة تنظيم "داعش"، وبأن تلك القاعدة العسكرية والطلب الإسرائيلي بإبقاء قوات أمريكية فيها، ربما يكون سببا في تأجيل الانسحاب الأمريكي من سوريا، أو بقاء جزء منها فقط، على الأقل.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصدر دبلوماسي أمريكي بارز، أن نتنياهو يلح على ترامب بهذا الطلب، رغم أن مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، قد أشار إلى إمكانية إبقاء قوات أمريكية في سوريا، حينما صرح بأن واشنطن لن تسرع في الانسحاب من سوريا، وهو ما أوضحه بولتون خلال زيارته الأخيرة لكل من تركيا وإسرائيل.

وأوردت الوكالة الأمريكية أن بولتون وغيره من "صقور" إيران في الولايات المتحدة الأمريكية يريدون إبقاء جزء من القوات الأمريكية في قاعدة "التنف"، حتى لا تزيد إيران من تدخلها في سوريا، وللحد من التخوف الإسرائيلية تجاه سوريا.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن الإدارة الأمريكية ترغب في تقييد النفوذ الإيراني، بما في ذلك الحد من قدرتها على استخدام سوريا كنقطة انطلاق لعمليات ضد إسرائيل.