الشرطة الهندية تطارد القرود في تاج محل

جهينة نيوز

طاردت الشرطة الهندية المسلحة بالنبال جحافل من القرود تزعج الزوار في مزار تاج محل الشهير.

وتبحث القرود عن الطعام عند مدخل المعلم السياحي الشهير الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع عشر في مدينة أجرا بشمال الهند، حيث يتم تفتيش حقائب الزوار وإلقاء أي أطعمة بعيدا.

وقال بريج بوشان قائد قوة الأمن في تاج محل إن الشرطة حصلت على نبال محلية الصنع لإبعاد القرود.

وقال لرويترز ”وجدنا أن القرود تشعر بالخوف بمجرد رؤيتنا نلوح بهذه النبال“.

وهناك ما بين 500 و700 قرد من فصيلة مكاك ريسوسي تعيش حول تاج محل. ويقول الخبراء إنها أصبحت أكثر عدوانية مع توسع المدينة على حساب موائلها الطبيعية.

وفي نوفمبر تشرين الثاني انتزع قرد رضيعا هنديا عمره 12 يوما من بين أحضان والدته خارج أجرا وقتله.

وقال بوشان إنه تم إبلاغ حراس تاج محل بعدم مهاجمة القرود لكن مجرد إخافتها وإبعادها عن السياح.

ويبلغ عدد زوار تاج محل، الذي شيده إمبراطور مغولي لزوجته، 25 ألف زائر يوميا، ويرتفع العدد إلى 80 ألفا خلال ذروة الموسم السياحي.

كما تنشر قرود المكاك ريسوسي الفوضى في نيودلهي حيث تخطف الطعام والهواتف المحمولة وتقتحم المنازل وتروع السكان في العاصمة الهندية وحولها.