كاميرا سيارة تفضح متحرشا جنسيا

جهينة نيوز

قام شخص بالتحرش بسيّدة أعمال من خلال التقاط صورٍ أسفل تنورتها داخل موقف سيارات في منطقة تاي سينغ في سنغافورة.

والتقطت كاميرا سيارة مقطع الفيديو الذي يظهر فيه رجلَيْن وسيّدة يرتدون ملابس رسمية، ويسيرون في موقف للسيارات، عندما بدأ الرجل الذي يسير خلف السيدة في خفض هاتفه المحمول.

واستغلّ الرجل في الخلف تشتّت السيدة، وسرعان ما وضع هاتفه أسفل تنورتها والتقط صورة، ورغم أنّ "فلاش" الكاميرا ظهر بوضوح على ساق السيدة، لم تلاحظ ما حدث.

من جهته أكد صاحب السيارة إنّه كان في سيارته يتحدّث عبر الهاتف عندما وقع الحادث، حيث لم يكن متأكداً ممّا حدث إلا عندما قام بمشاهدة اللقطات ليتقدّم بشكوى جنائية، ويأمل أن يتم إبلاغ السيّدة بما حدث.