إيران تنتقد مجلس الأمن وتدعوه لعدم التدخل في شؤون المؤسسات

جهينة نيوز

انتقد المندوب الإيراني في منظمة الأمم المتحدة، إسحاق آل حبیب، طرح قضایا مثل تغیرات المناخ في مجلس الامن الدولي، داعیا إياه لعدم التدخل في شؤون المؤسسات الأخرى لهذه المنظمة.

وفي كلمة له ألقاها، أمس الجمعة، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، حول تأثیر تغیرات المناخ علي السلام والأمن الدوليين، قال آل حبیب، إن تعداد ونطاق وسرعة وشدة الحوادث الطبیعیة المتعلقة بتغیرات المناخ، هی مبعث قلق عمیق. وذلك بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وتابع قائلا، إن هذا الامر یشیر إلى أن جهودنا یجب أن تكون بهدف خفض عدد الضحایا والأضرار الناجمة فی المناطق المنكوبة، والعمل بقوة لمواجهة التغیرات المناخیة، وهو ما ینبغی أن یتم بطبیعة الحال على أساس المسؤولية المشتركة للدول، وكذلك امتلاك التكنولوجیا ذات الصلة لتحقیق ذلك.

واعتبر السفیر الإيراني إزالة العقبات الناجمة عن التغیرات المناخیة بأنها تساعد في الوصول إلي التنمیة المستدامة.

واعتبر آل حبیب أن مجلس الأمن الدولي یفتقد الأهلیة القانونیة والتقنیة اللازمة للبحث فی التغیرات المناخیة، مضيفا أنه لو كان الهدف هو الوصول إلى نتیجة فإنه ینبغی طرح هذه القضایا في إطار معاهدة المناخ بمنظمة الأمم المتحدة والجمعیة العامة والمجلس الاقتصادي —الاجتماعي، وأمثال ذلك ولیس فی مجلس الأمن الدولی.

وأوضح آل حبيب أنه فی جمیع الاجتماعات ذات الصلة، التي عقدت منذ العام 2007، ولغایة الآن، لم یكن هنالك اتفاق في الرأي، لا بین أعضاء مجلس الأمن ولا أعضاء الأمم المتحدة، بأن مكان طرح هذه القضیة هو مجلس الأمن، بل أن الكثیر من الدول تعتبر هذا الأمر مثالا على تطاول هذا المجلس علي سلطة وأداء سائر المؤسسات في الأمم المتحدة.

وأضاف، أنه وفی الوقت الذی لا یمكن لمجلس الأمن حتي التدخل بصورة كاملة في النزاعات الجدیة، فلیس من المفهوم إصراره على تحقیق قضایا لم یثبت تهدیدها للأمن والسلام الدولیين.