ميغان ماركل تخفي شعرها الأبيض دون اللجوء لصباغه بهذه الطريقة

السبت, 26 كانون الثاني 2019 الساعة 13:27 | مجتمع, أخبار المجتمع

ميغان ماركل تخفي شعرها الأبيض دون اللجوء لصباغه بهذه الطريقة

جهينة نيوز

ظهرت الدوقة ميغان ماركل في عدة زيارات لها بتسريحة الكعكة البسيطة

وتساءل العديد من متابعيها عن هذا الظهور العشوائي لشعرها ليكشف خبير الشعر عن السر وراء هذا والذي لم يتوقعه أحد فمع تداول صور لميغان ماركل من زيارتها المختلفة لاحظ البعض أن لديها خصلات بيضاء في مقدمة الرأس، ولكن هذه الخصلات اختفت الآن دون وجود سبب واضح لهذا، ليكشف السر مصفف الشعر جاسون هوغان.

حيث قال مصفف الشعر لصحيفة الدايلي ميل أن هناك ارتباط بين اعتماد دوقة ساسكس على تسريحة الكعكة العشوائية مؤخراً وبين اختفاء خصلات شعرها البيضاء، وذلك لأن هذه التسريحة تحديداً تعد من الحيل التي يمكن اتباعها لإخفاء الشيب

كما أوضح مصفف الشعر الشهير أن تسريحة الكعكة العشوائية أو غير المرتبة تساعد على إخفاء الخصلات البيضاء، من خلال التموجات والشعر غير المهندم فيتم صرف النظر عن الشيب.

ورجح البعض أن ميغان ماركل لا ترغب في اللجوء إلى صبغ شعرها في فترة الحمل، لهذا لا تغير تسريحة شعرها الـ Bun.

الجدير بالذكر أن ميغان ماركل سوف ترزق بطفلها الأول من الأمير هاري في ربيع 2019.


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