نسرين طافش ترد على الانتقادات التي وجهت لها بعد صورتها مع كريم عبدالعزيز

جهينة نيوز

قررت الفنانة نسرين طافش الرد على الانتقادات اللاذعة التي طالتها جراء نشر صورتها مع الفنان المصري كريم عبد العزيز بمناسبة الاحتفال بفيلمهما" نادي الرجال السري"

ونشرت صورة لها عبر حسابها على سناب شات تجمعها ب هايدي زوجة كريم عبدالعزيز لكي تثبت للجميع، أنّ علاقتهما جيّدة، ولم تتأثّر بالأخبار التي تمّ تداولها، حول غضب هايدي منها، بسبب تقبيلها، واحتضانها وعلقت على الصّوره قائلة: “مع القمرايه هايدي زوجة النجم كريم عبدالعزيز”.

وكانت الفنانة السوريّة، نسرين طافش، قد تعرّضتْ لانتقادات لاذعة، من قبل متابعيها، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، بسبب قيامها باحتضان الفنان المصريّ، كريم عبدالعزيز، وتقبيله بشكل مستفزّ، أمام زوجته، دون مراعاه لشعورها، وذلك أثناء العرض الافتتاحيّ الخاصّ لفيلم “نادي الرجال السري”، الذي أقيم بسينما “مول العرب”، بأكتوبر.

وقام كريم، باحتضان زوجته، وتقبيلها بشكل سريع، فور انتهاء العرض الخاص للفيلم. وجاءت نسرين، لكي تحتضنه، وتقبّله أمام جميع الحاضرين، وهو ما استفزّ متابعيها، ووصفوا ما فعلته بـ”الوقاحة”.