الخارجية: أي تفعيل لاتفاق أضنة بين سورية وتركيا يتم بإعادة الأمور على الحدود كما كانت وتوقفها عن دعم الإرهابيين

جهينة نيوز

صرح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين بأن الجمهورية العربية السورية وبعد ما يتم تداوله حول اتفاق التعاون المشترك بين تركيا وسورية او ما يعرف باتفاق اضنة وبعد التصريحات المتكررة وغير المسؤولة من قبل النظام التركي حول النوايا العدوانية التركية في سورية تؤكد انها ما زالت ملتزمة بهذا الاتفاق والاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الارهاب بأشكاله كافة من قبل الدولتين إلا ان النظام التركي ومنذ عام 2011 كان ولا يزال يخرق هذا الاتفاق عبر دعم الارهاب وتمويله وتدريبه وتسهيل مروره الى سورية او عبر احتلال أراض سورية من خلال المنظمات الإرهابية التابعة له او عبر القوات المسلحة العسكرية التركية بشكل مباشر.

وقال المصدر إن الجمهورية العربية السورية تؤكد ان أي تفعيل لهذا الاتفاق يتم عبر اعادة الأمور على الحدود بين البلدين كما كانت وان يلتزم النظام التركي بالاتفاق ويتوقف عن دعمه وتمويله وتسليحه وتدريبه للإرهابيين وان يسحب قواته العسكرية من المناطق السورية التي يحتلها وذلك حتى يتمكن البلدان من تفعيل هذا الاتفاق الذي يضمن امن وسلامة الحدود لكليهما.