غزل ودلع أحلام على زوجها يثير غضب متابعيها

جهينة نيوز

نشرت الفنانة الاماراتية أحلام مقطع فيديو جديد مع زوجها مبارك الهاجري وراحت تتغزل به بطريقة اغضبت القسم الاكبر من محبيها.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو لأحلام وهي تستخدم فيلتر الفراشات التي تدور فوق رأسها، وقالت بدلع “في شخص وايد احبه”، ومشت مباشرة باتجاه زوجها وأكملت بغنج “وهو ايضاً يحبني”.

وما اثار غضب جمهورها هو حركات الدلع التي قامت بها حيث انها لا تتناسب مع شخصيتها القوية التي تميزها عن غيرها

حيث قامت بحركة بفمها واقتربت بدلع باتجاه زوجها وسألته “لمن تصوت؟”، فرد عليها “اكيد الك”، فراحت تضحك لطريقة غريبة وبصوت عال، الامر الذي عرضها للمزيد من الانتقادات القاسية.

وكانت النجمة الاماراتية، اثارت ضجة بصورة نشرتها عبر صفحتها على تطبيق انستغرام وضعت خلالها اكسسوار باللون الذهبي على وجهها، ويبرز العينين، وذلك للترويج له كمنتج ضمن مجموعة “بوتيكي” الخاص بها.