فيلم وثائقي يعيد الاتهامات ضد مايكل جاكسون.. وعائلته تلتزم الصمت

جهينة نيوز

اتهم فيلم عرض في مهرجان" صندانس" مايكل جاكسون بارتكاب جرائم ضد أطفال

لم ترد عائلة جاكسون على عرض الفيلم الوثائقي الذي يمتد 4 ساعات، وكال اتهامات قال نقاد إنها أدلة دامغة تدين المغني الراحل، وحده ابن عم مايكل جاكسون، تاج جاكسون طالب عبر تويتر بمقاطعة مهرجان صندانس.

أدلة دامغة تدين المغني الراحل، وحده ابن عم مايكل جاكسون، تاج جاكسون طالب عبر تويتر بمقاطعة مهرجان صندانس.

يأتي ذلك بعد 13 سنة على حكم البراءة الذي ناله مايكل جاكسون، لكن الفيلم أعاد الادعاءات التي تزعم تحرشه جنسياً بقاصرين لتطفو القضية على السطح ثانية.

و عرض فيلم Leaving Neverland (إنتاج وإخراج دان ريد) أمس الجمعة في «مهرجان صندانس السينمائي» في ولاية يوتاه الأميركية. الوثائقي الذي يحيط المغني الشهير بشبهة البيدوفيليا، من خلال استعراض قصة شابيْن ثلاثينييْن يزعمان أنهما كانا ضحيين له عندما تعرّفا إليه في مرحلة مبكرة من عمرهما، قوبل باستهجان شديد من قبل منظمة جاكسون التي سارعت إلى الإدلاء بتصريح جاء فيه: «هذا العمل الإنتاجي الرهيب هو بمثابة محاولة مخزية ومثيرة للشفقة من أجل استغلال اسم مايكل جاكسون وتسخيره للنوافع المادية». وفي حوار لها مع موقع «إي نيوز» الإخباريّ، أكدت المنظمة أن «الوثائقيّ ليس سوى إعادة قولبة لاتهامات قديمة وضعيفة المصداقية. إنه لمستغرب كيف يمكن لمخرج موثوق أن يشارك في مشروع مماثل» بحسب صحيفة الاخبار.

رحل جاكسون بجرعة زائدة من الادوية سنة 2009 لكن التهم تعاود مجددا مع هذا الفيلم الذي يحيي الاتهامات حول أحد أشهر نجوم البوب في العالم.