سيدة مصرية في ال ٨٦ من عمرها تطلب الخلع.. والسبب خيانة زوجية

جهينة نيوز

بدأت مروة. أ، والبالغة من العمر 86 عامًا، حديثها في دعوة الخلع التي تقدمت بها لمركز “شكاوى المرأة” بالمركز القومي للمرأة في مصر

وقالت الزوجة الكبيرة : شكك البعض في قوايا العقلية إزاي زوجي عنده 85 سنة وقادر على كده وإزاي أنا برفع عليه بعد العمر ده كله قضية خلع، مضيفة: أنا ست عادية عايزة أعيش اللي باقي من عمري بعيد عن راجل كل يومين ثلاثة يخوني مع بنات قد أحفاده.

السيدة الثمانينية تواصل التردد ، على المحاكم مطالبة بالخلع ولكن لا أحد يستجيب لشكواها ومن ضمن الأقاويل التي كانت تسمعها كما ذكرت: استحملتي كل ده مش قادرة تستحملي اللي فاضل من عمرك وكأني علشان ست كبيرة لازم استحمل الخيانة.

وأكدت السيدة الكبيرة أن حياتها في بداية زواجها وهى في عمر 18 عامًا، كانت طبيعية مع زوجها، ولكن بعد زواج أبنائه وإنجاب أحفاده اختلف الوضع، وتقول في ذلك:" اتجوزنا وأنا عندي 18 سنة، وأنجبت 4 أبناء 2 فتيات و2 بنين وبعد ما كبرناهم واتجوزوا وبقينا أجداد راح خاني مع بنت عندها 20 سنة".

عدد من المحاولات قامت بها السيدة الثمانينية لكي تتمكن من تحسين الوضع مع زوجها الذي اختار خيانتها وهو في ذلك العمر وكان يتباهى بخيانته لها، متابعة: "كان بيجي يقولي إنه بيخوني وكأنه متأكد إني علشان كبرت مش هعمل حاجة وهرضى بالأمر الواقع لكن أنا مرضتش وخلعته علشان ارتاح من التعب النفسي اللي عايشنى فيه".

وتمكنت السيدة من إثبات قواها العقلية بحسب قولها:" قدرت أثبت إني مش مجنونة ورفعت قضية خلع لما رفض يطلقني وكان بيقولي انتي مجنونة عايزة تطلقي بعد العمر ده"