أم كلثوم تغني في السعودية فهل عادت إلى الحياة.. شاهد ماذا حدث

جهينة نيوز

اطلت ام كلثوم بفستان أحمر على المسرح بمدينة العلا في السعودية وغنت أجمل أغانيها والتي لحنها كبار الملحنين

وبمجرد ان رأى الجمهور كوكب الشرق تصعد إلى المسرح بدؤوا بالتصفيق الحار وخاصة ان المجسم أظهرها وكانخا فعلا على قيد الحياة رغم وفاتها منذ أكثر من ٤٠ عاما

فقد استعان القائمون على مسرح ”المرايا“ بمدينة العلا، بتقنية الهولوغرام، والتي أحيت أم كلثوم، وأعادتها للحياة مجددا

وتعتمد تقنية ”الهولوغرام“،على التقاط جزيئاتِ الضوء المتناثرة على جسم ما، ومن ثم عرضه على هيئة صورة ثلاثية الأبعاد مطابقة لشكل الجسم الحقيقي (وأبعاده أيضًا في بعض الأحيان)، وأشهر الأمثلة على استخدام تلك التقنية، هو سلسلة أفلام حرب النجوم (Star Wars).

يذكر أن القائمون استعانوا بالفنانة المصرية صابرين لإنجاح التجربة التي الهبت حماس الجمهور