"السترات الصفراء" يواصلون احتجاجاتهم المناهضة لسياسات ماكرون ودعوات للمشاركة في "ليلة صفراء"!

جهينة نيوز

يواصل محتجو (السترات الصفراء) اليوم للأسبوع الحادي عشر على التوالي حراكهم المناهض لسياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وذكرت وكالة فرانس برس أن التظاهرات في باريس ستكون موزعة في أربعة تجمعات ستتوجه ثلاثة منها إلى الباستيل من جادة الشانزيليزيه ومن بلاس دو لا ناسيون ومن مقر بلدية ايفري سور سين فال دو مارن.

ودعا المحتجون إلى المشاركة بعد ذلك في “ليلة صفراء” في ساحة الجمهورية حيث جرت تجمعات مواطنين تحت شعار”الليل وقوفا” في عام 2016.

وستجرى تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المناطق مثل (مونبولييه وأولورون سانت ماري) البيرينيه الأطلسي كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة غدا الأحد في سلاسل بشرية في مناطق أخرى.

أما حركة فرنسا الغاضبة التي تقودها بريسيلا لودوسكي فستنظم مسيرة تضامنية مع السترات الصفراء في الأراضي البعيدة بين مقر وزارة أراضي ما وراء البحار والمقر الباريسي لفيسبوك.

وتخشى السلطات حدوث فلتان في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة في الأسابيع الأخيرة.

وكان غالبية الفرنسيين جددوا في استطلاع جديد نشر أمس دعمهم لاستمرار احتجاجات حركة السترات الصفراء ضد السياسات الاقتصادية للرئيس ماكرون.

وبدأت احتجاجات (السترات الصفراء) في تشرين الثاني الماضي تعبيراً عن رفض الزيادات في ضريبة الوقود ثم تحولت إلى احتجاج على السياسات الاقتصادية التي يطبقها ماكرون وصولاً إلى المطالبة باستقالته.