واشنطن تطلب المساعدة من موسكو في "مفاوضات" نزع سلاح كوريا الشمالية النووي

جهينة نيوز

كشف نائب وزير الخارجية الروسي، إيغور مورغولوف اليوم السبت أن الولايات المتحدة طلبت من روسيا مساعدتها في "أجندة المفاوضات" مع كوريا الشمالية بشأن نزع سلاحها النووي.

وقال نائب الوزير الروسي للصحفيين ونقلا عن وكالة نوفوستي "في هذا الصدد، (القمة الأمريكية - الكورية الشمالية القادمة)، طلبت منا واشنطن المساعدة في العثور على جدول الأعمال المناسب للمناقشة حول جوانب محددة من نزع السلاح النووي".

وأضاف مورغولوف: "نحن على استعداد للمساهمة مع المشاركين في عملية التفاوض السداسية، في مناقشة التدابير الملموسة والخطوات الرامية إلى حل، ليس فقط المشاكل النووية، ولكن ما يتصل بها من مشكلات في شبه الجزيرة الكورية".

وقال مورغولوف إنه عقد اجتماعا يوم الجمعة مع الممثل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، ستيفن بيغون، في واشنطن.

وتابع مورغولوف للصحفيين: "كان الاجتماع بناء بشكل عام. جرت مناقشة شاملة حول الوضع الحالي لشبه الجزيرة الكورية وآفاق حل المشاكل النووية، وغيرها في شبه الجزيرة".

وأضاف نائب الوزير الروسي:لقد أبلغنا الجانب الأمريكي بشكل كامل بالتدابير المتخذة في روسيا من أجل التنفيذ الصارم لقرار مجلس الأمن (بشأن كوريا الشمالية).

كما أعلن مورغولوف أنه دعا الممثل الأمريكي الخاص لشؤون كوريا الشمالية، ستيفن بيغان، إلى روسيا لمواصلة المشاورات.

وقال نائب الوزير الروسي للصحفيين: "نعم، دعيته، فالآن هناك عملية مفاوضات نشطة للغاية. ومن المقرر أن يزور الممثل الخاص موسكو في فبراير، ومن المحتمل جدا أن يزور نائب بيغان، مارك لامبيرت، روسيا ربما في فبراير أو مارس".

وأفادت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، بأن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، أجرى أمس الجمعة، مشاورات مع دبلوماسيين أمريكيين حول كوريا الشمالية.

وكان مجلس الأمن الدولي قد فرض بالإجماع، في ديسمبر2017 ، أقسى عقوبات في التاريخ على كوريا الشمالية، تحد بدرجة كبيرة من قدرات بيونغ يانغ على التصدير والاستيراد حتى للمواد البسيطة مثل الأقمشة والعمالة والمحروقات.