منح 4100 دفتر بحارة و22 زورقاً في اللاذقية للعمل في المياه الإقليمية

جهينة نيوز

منحت المديرية العامة للموانئ 4100 دفتر بحارة خلال العام الماضي من خلال دائرة العمل والمهن البحرية في المديرية في اللاذقية ودائرة ميناء طرطوس من محطة الإصدار الخاصة بها, هذا ما بيّنه لـ«تشرين» العميد أكرم إبراهيم مدير عام الموانئ.

وأضاف أن المديرية تمنح دفتر البحارة للسوريين ومن في حكمهم الراغبين في العمل على متن السفن خارج المياه الإقليمية السورية, أما فيما يتعلق بزوارق الصيد في الساحل السوري فوصل عددها إلى 1500 ووصل عدد زوارق الصيد العاملة في المياه الدولية إلى 22 زورقاً كبيراً بعد بناء أربعة زوارق في السنتين الأخيرتين وحالياً يتم انشاء زورقين جديدين, مشيراً إلى ارتفاع عدد الزوارق للعمل في المياه الدولية خلافاً للسنوات الأولى للحرب والتوجه لمزيد من الزوارق الكبيره للعمل في المياه الدوليه, كما وصل عدد زوارق النزهة في الساحل السوري إلى 780 زورقاً.