بومبيو: نعمل على ضمان أمن دبلوماسيينا المتبقين في فنزويلا

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم السبت، أن الولايات المتحدة ستفعل كل ما هو ضروري لحماية دبلوماسييها في كاراكاس.

وقال الوزير الأمريكي للصحفيين: "سنوفر حمايتنا لشعبنا "دبلوماسيينا" في المكان وسنتخذ جميع التدابير اللازمة لحمايتهم".

هذا ونصب زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو، يوم الأربعاء الماضي، نفسه قائما بأعمال رئيس فنزويلا مؤقتا، وتوالت بعد ذلك ردود أفعال الدول ما بين مؤيد ومعارض.

وكانت الولايات المتحدة اعترفت في وقت سابق، بالرئيس الجديد للبرلمان الفنزويلي المعارض، خوان غوايدو، رئيسا للبلاد بدلا من نيكولاس مادورو، وذلك لفترة عمل الحكومة المؤقتة في البلاد. ودعا وزير الخارجية مايك بومبيو، مادورو لتسليم السلطة إلى غوايدو ومنع أي أعمال لاستخدام القوة ضد المعارضة.

ومن جانبه، أعلن رئيس فنزويلا، نيكولاس مادورو، يوم الأربعاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، وأمهل الدبلوماسيين الأميركيين مهلة 72 ساعة لمغادرة البلاد.

وبالإضافة إلى الولايات المتحدة، اعترفت بوضع غوايدو كرئيس موقت لفنزويلا كل من، كندا، الأرجنتين، البرازيل، شيلي، كولومبيا، كوستاريكا، غواتيمالا، هندوراس، بنما، باراغواي، بيرو، جورجيا، ألبانيا، والعديد من الدول الأخرى.

وكانت روسيا من جانبها، قد أعربت عن دعمها للرئيس الشرعي للبلاد، نيكولاس مادورو.