بنك انكلترا يرفض طلب مادورو ويحتجز ذهب فنزويلا!

جهينة نيوز

أفادت وكالة أنباء أن بنك انكلترا رفض تلبية طلب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقدم مادورو طلبا إلى بنك انكلترا لإعادة سبائك الذهب بقيمة 1.2 مليار دولار إلى فنزويلا وقوبل طلبه بالرفض.

وقالت وكالة أنباء بلومبيرغ إن بنك انكلترا رفض تلبية طلب مادورو استجابة لضغوط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جون بولتون وغيرهما من المسؤولين الأمريكيين.

وأشارت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يحاولون تحويل أموال فنزويلا المودعة في البنوك الأجنبية إلى خوان غوايدو.

وأعلن خوان غوايدو، رئيس الجمعية الوطنية، في الـ23 من يناير/كانون الثاني الحالي، نفسه رئيساً بالوكالة لفنزويلا مناهضا لرئيس البلاد الحالي نيكولاس مادورو. ولم تمر دقائق حتى اعترف به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رئيساً مؤقتاً لفنزويلا، ووصف حكومة الرئيس الحالي بأنها "غير شرعية".

وقدّرت وكالة بلومبيرغ احتياطي البنك المركزي الفنزويلي من النقد الأجنبي بـ8 مليارات دولار يوجد جزء منها في بنك انكلترا.