الامريكية ماريا كاري في اول حفل بالسعودية.. ورسالة من ناشطة لها!

جهينة نيوز

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إحياء المطربة الأمريكية ماريا كاري لأول حفل غنائي لها على أراضيها.

وأشارت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، عبر حسابها على "تويتر"، إلى أن حفل ماريا كاري سيقام في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وتحديدا الخميس 31 يناير/كانون الثاني، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وجاء في تغريدة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "ولأول مرة في المملكة، وفي إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك).

وبهذه المناسبة أرسلت علياء شقيقة الناشطة السعودية المعتقلة، لجين الهذلول، طلبا إلى ماريا كاري عبر "تويتر"، بأن توجه الشكر لها على المسرح خلال الحفل.

وتمنت علياء الهذلول، في تغريدة موجهة لماريا كاري أن تكون شقيقتها بين حضور الحفل، و"لكنها خلف القضبان لأنها حاولت تحسين أوضاع النساء"، في السعودية.

وفرت علياء الهذلول إلى بلجيكا، منذ مايو/أيار، خوفا من مصير مشابه لمصير شقيقتها المعتقلة.

ولجين الهذلول مدافعة بارزة عن حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وسبق أن اعتقلت لمدة 73 يوما عقب تحديها الحظر المفروض على قيادة المرأة، بحكم الأمر الواقع، للسيارات في المملكة العربية السعودية، فحاولت قيادة السيارة من الإمارات العربية المتحدة إلى السعودية، في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وأعلنت لجين الهذلول عن ترشيح نفسها للانتخابات في السعودية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها للمرأة بالاقتراع والترشيح في انتخابات تجرى في الدولة، بيد أن اسمها لم يعلن أبدا في قوائم الترشيح، على الرغم من الاعتراف بها كمرشحة في نهاية المطاف.

يذكر أن السعودية استقبلت العديد من الفنانين العرب والعالميين خلال الفترة الماضية، لإحياء حفلات على أرضها، مثل الموسيقار العالمي ياني، والمطربين عمرو دياب وتامر حسني ومحمد حماقي وشيرين عبد الوهاب وماجدة الرومي.