 "لعبة الأمم" توصل سامي كليب إلى دمشق... ماذا يقصد بـ"هوية سوريا المقبلة"؟!

جهينة نيوز- هانيبال خليل

"إلى أين أوصلتنا لعبة الأمم"، محاضرة اقترحتها الصيدلانية السورية "ربى ميرزا" على المذيع في قناة الميادين "سامي كليب" ليقدّمها في 20/1/2019 ضمن نشاطات نقابة الصيادلة بدمشق، فلبى المذيع الدعوة، وكانت بالنسبة إليه فرصة للحديث بعد المحاضرة عن سوريا وأوضاعها بمقالة حملت عنوان "في دمشق دواءٌ كثير وحبٌّ أكثر"، نُشرت في موقع (سيريا ناو) على الرابط http://syrianownews.com/index.php?d=53&id=17634

وقد بدأ كليب مقالته بدءاً من طريق لبنان-سوريا الذي وجد الناس فيه "جالسين مع نراجيلهم فوق الثلج يتناولون المشروبات الساخنة ويتلذذون بما جلبوا معهم من أطايب المأكول البسيط"...وتابع "كليب" قائلاً: "لا بد من تلقّي اتصال فور الوصول الى دمشق من عدد من الأصدقاء، وأول الأصوات الذي وصلني عبر سماعة الهاتف، كان من الصديقة الغالية المبدعة ليندا بيطار: "نحن بانتظارك، ومعي عدنان (المايسترو المبدع والصديق الغالي عدنان فتح الله)، ومعي ايضا عايدة (وهي مناضلة شفافة أكثر من بياض الثلج عبر حزبها القومي السوري...). ثم تتوالى الاتصالات، يتابع كليب، فتنضم الينا الصديقة الرقيقة والعميقة رفيف زوجة الصديق والمناضل المثقف طارق الأحمد ... وفجأة أجد نفسي بين مجموعة من الأصدقاء المحبين في مطعم دمشقي قديم يقدم لنا أشهى المأكول، وفيه أحاديث سياسية وبعض الزوايا المرصودة لكلام العشق في طاولات مجاورة... بعد العشاء، جولةٌ مع الأصدقاء في شوارع دمشق...باب توما، باب شرقي، شارع النصر...بسطات ليلية عامرة بكل صنوف الحلويات، القطايف والمشبك والنمورة والبرازق والسحلب الساخن وغيرها...نلامس وندغدغ روح أقدم مدينة مأهولة في التاريخ حتى ساعات الفجر الاولى. ثم نودع بعضنا...وأنام ملء الجفون لأصحو فجراً على آذان المسجد، افتح الستائر فإذا بآخر الأضواء تنطفئ خجلاً أمام الفجر، صحيح أن الكهرباء تأتي ساعات قليلة، لكني أنا اللبناني لا أستطيع الا أن افرح بذلك، فعندنا انتهت الحرب منذ 19 عاما ولا نزال نستورد الكهرباء من سوريا أو نشتريها عبر البواخر التي ينهب نصفها ساستُنا الفاسدون... ويتابع كليب: أول اتصال صباحي من الدكتورة ربى ميرزا... ثم يتوافد الأصدقاء لمشاركتي فطور الصباح، لا بد من حضور الصديقة العروبية الصريحة اللسان المثقفة والشاعرة رغم توليها منصب عميد في الجيش السوري السيدة عدنة خيربيك، ولا بد من صعتر وشنكليش وضحكات صباحية مع السيدة حياة، وحديث عن الصحافة والاعلام مع الصديقة يارا، ولقاءات عفوية مع مجموعة من الأصدقاء الإعلاميين والسياسيين المحبين... جولة مسائية مع طبيب صيدلي، ثم نصل الى شارع الحمراء الذي يضج بالحياة والحيوية... هنا قاعة المحاضرات لنقابة الصيادلة...هؤلاء عصبٌ مهم في المجتمع المدني. وهذا المجتمع بحاجة الى تفعيل نشاطات كثيرة كي يستجيب الى حاجات ما بعد الحرب... دخلت سيدة مُحجبة هي عضوة في مجلس الشعب، باسمة المحيا ذكية العينين طليقة اللسان، صافحتها فلم ترد يدها الى الخلف ولم تعتذر. بالعكس تماما صافحتني بحرارة وحدثتني عن منشأ رأسها إدلب التي لا تزال الأسئلة المصيرية كثيرة بشأنها، ثم هذه محجبة أخرى قامت والقت قصيدة خصصتها لي... هذا هو الإسلام المعتدل، الإسلام ذو العمق الصوفي الأصيل الذي كانت سوريا تعرفه قبل غزوة الأفكار الإلغاء والتكفيرية... كان شرفاً كبيراً لي –يقول كليب متابعاً- أن أتحدث في هذه الندوة التي جمعت وجوهاً تُدرك حجم المسؤولية الملقاة على النُخب السورية لما بعد الحرب... الأسئلة كثيرة حول هوية سوريا المقبلة وحول إعادة إعمار النفوس قبل الحجر وحول العروبة وفلسطين، قلت ما أفكر به، من أن نجاح سوريا بوضع مشروع نهضوي لما بعد الحرب من شأنه أن يُشكل نموذجا يُحتذى اذا ما صفت النفوس وطويت الأحقاد وحورب الفساد وتعززت الحريات تحت سقف الوطن وليس ضد الوطن ولصالح أعداء الوطن... ثم كان ختام الندوة بصوت المبدعة ليندا غنت جزءاً من كلمات أغنية كان لي شرف تقديمها لها بعنوان دمشق وحلب... كان كل شيء يوحي بالأمل رغم أزمات الغاز والأسعار والوضع الاقتصادي، لكني قلت في الندوة ان سوريا الخارجة أقوى مع محورها من الحرب على المستوى العسكري، بحاجة لنهضة اقتصادية وسياسية، وأن أعداءها لن يتركوها تنعم بذلك، ما يفرض حرصاً كبيراً على تعزيز روابط الداخل والتعلم من أخطاء الماضي...ثم يختتم كليب مقالته قائلاً: شكراً لكم أيها الأحبة على كل هذه الحب"... ونحن نختم بالقول: نحن الذين نقول لسامي ومستضيفيه: شكراً لك ولهم! شكراً على محاضرتك التي لخصت لعبة الأمم في دمشق...شكراً لهارون رشيد السياسة وأبي نوّاسها الجديد على جلساته الدمشقية مع سيدات المجتمع السوري المصافحات لك دون تلكُّؤ، والمتصافحات مع تاريخهنَّ الإسلامي الصوفي المعتدل بالسلام عليك ونغنشتك بقصيدة!...شكراً لزرعك الأمل وإحيائه فينا دون غاز وكهرباء... شكراً لأنك نبّهتنا أن أعداءنا لن يتركونا ننعم بالنصر...شكراً لك يا مذيع "لعبة الأمم" على إخطارنا بقدرتك على الاسهام في مشروع نهضوي لما بعد الحرب...إننا بوجودك مطمئنون إلى عدم الجدوى من تهجير وتطفيش الكفاءات وطردها من أماكن عملها، كما أننا مطمئنون إلى عدم جدوى قيام العدو باغتيال العلماء، وأنت القائل في محاضرتك أمام "نخبة السوريين والسوريات": "من أهم أسباب اغتيال العلماء في العالم العربي هو إعادتنا إلى التخلف وإلى نقطة الصفر وابقاؤنا ما تحت مستوى الصفر"... فمن أين للتخلُّف أن يدقّ أبوابنا ويدبّ بين صفوفنا بوجود أمثالك من علماء السياسة والأوطان؟!...إنك القادر في السياسة والثقافة والوطنية على الكثير مما لا يستطيع فعله الآخرون دون أن يُحاسَبوا...لا ننسى وسام الجمهورية العربية السورية الذي عرضته في إحدى "ألعاب الأمم" عام 2015 في حلقة تكريم شهيد آثار تدمر المرحوم "خالد الأسعد"...كما لا ننسى الحشد الجماهيري والحكومي النخبوي الذي هرع إلى مكتبة الأسد في الصيف الماضي لدى توقيع كتابك والتقاط "سلفي معك"...لا ننسى كيف لهث وزراء إلى المكان راكضين لحجز مكانٍ في كادر حضورك اللافت واللامع...! إننا نعترف حتى بقدراتك الخفية في علم الآثار حين قلت في محاضرتك أمام "النخبة": "هناك 110 مخطوطات يهودية يعود تاريخها إلى أكثر من 2500 عام مكتوبة بالمسمارية, تعود الى فترة "السبي البابلي" تعرض الآن في متاحف في القدس، أما العراق فقد خسر عام 2003 خلال الحرب ١٥ ألف قطعة أثرية متعلقة بالتاريخ اليهودي..."...إنها معلومات قيّمة حقاً(!) لا تُضاف إلى معلومات المؤرخين فحسب! بل والصيادلة أيضاً، وخاصةً الصيدلانية التي اقترحت عليك المحاضرة...رهيبٌ إخلاصها لنوع معلوماتك لدرجة أنها لم تسألك عن مصادرها وغاياتها بخصوص المخطوطات اليهودية المزعومة وآلاف القطع الأثرية العراقية المتعلقة بالتاريخ اليهودي!...هل هذا ما خسرناه وخسرته المتاحف العراقية؟!...وعن أي يهودٍ تتحدث يا سامي في مخطوطاتنا وآلاف قطعنا الأثرية في المنطقة؟؟!!...وأيضاً، فعن أي "سبي بابلي" تتحدث يا سامي؟...أوَ تظنُّه سبياً داعشياً تغطي تفاصيله قناة الميادين؟!... وأية صورة تحاول أن تُخرجها عن تاريخ المنطقة؟!...غريبٌ أمر من دعتك لإلقاء هذه المحاضرة في دمشق، وغريبٌ أنك تدلي بهكذا معلومات في دمشق وليس في مكان آخر تعرفه "لعبة الأمم"!!! وطالما أن مستضيفيك ومستقبِليك هؤلاء قد أثنوا على جهودك وأفكارك القيّمة، فثق تماماً أن مشروعك النهضوي سيجد طريقه إلى النور ولو في ساعات تقنين الكهرباء، فمن جالستهم هم فعلاً جذوة المجتمع السوري ونخبته المستنيرة، لا بتيار الكهرباء فحسب! ويمكنك التأكد من ذلك إذا وجدت الوقت لتقليب محطات تلفزاتنا... كما تكفي الرعاية وحُسن الضيافة والوفادة التي أحاطتك بها "النخبة" لتثق وتدرك بأن جهودك في "لعبة الأمم" لم تضع سدىً...ونحن جميعاً –وإن فاتنا فطورٌ أو عشاءٌ دمشقي معك- بانتظار أن تشرح لنا في محاضرة قادمة –ولو في نقابة الخبّازين- ماذا تقصد بـ "هوية سوريا المقبلة"؟! فهل قاتل القائد والجيش والشعب كل هذه السنين لننتظر هوية مقبلة لسوريا؟! ألم يكن الدفاع المستميت هذا من أجل الحفاظ على هوية سوريا؟! أم أنك يا سامي قدّرت لـ"لعبة الأمم" أن تستمر في دمشق ومن دمشق؟!...نحن بانتظارك ولكن هذه المرة بنخبة لا تفضّل الحديث معها، نخبة لا تتصل بك على طريق دمشق بيروت، ولا تقرض الشعر الصوفي...هي نخبة تختص بالحقيقة إذا كنتم ترغبون.