أردوغان يضرب على جرحه ليتألم

السبت, 26 كانون الثاني 2019 الساعة 00:24 | سياسة, عالمي

أردوغان يضرب على جرحه ليتألم

جهينة نيوز:

اعتبر رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، أن الغرب يسعى لإنشاء حزام "إرهابي" على حدود تركيا مع سوريا، متجاهلاً أن معبر الغرب الى سورية و الى العراق هو تركيا نفسها و قاعدة أنجريليك ليصبح تصريحه كمن يضرب على جرحه و يتألم عوضاً عن أن يعالج الجرح.

وقال أردوغان، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام أعضاء "حزب العدالة والتنمية" الحاكم في البلاد والذي يرأسه، في ولاية أرضروم: "ترون مساعي القوى الغربية لإنشاء حزام إرهابي على حدودنا مع سوريا" دون أن يوضح لماذا لا يمنع هذا الغرب من العبور الى سورية عبر تركيا و لماذا لا يمنع نقل السلاح و المسلحين الى شمال العراق و الى شمال سورية و لماذا لا يوقف الغرب.

وتابع أردوغان الذي ذهب الى روسيا للتحدث بإسم الغرب و الجماعات الارهابية في سورية بكونه الضامن للإرهابيين في أستانا: في هذا السياق "أجريت زيارة مثمرة إلى روسيا، وآمل أن نتمكن من تحقيق السلام على حدودنا الجنوبية".


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