ضبط الناطق بإسم ميليشيات الإحتلال الامريكي في التنف بمحاولة إغتصاب طفلة

جهينة نيوز:

أفادت تقارير نشرتها تنسيقيات المسلحين على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضبط الارهابي المسمى ابو جراح الناطق الرسمي بإسم ميليشيا مغاوير الثورة الارهابية التي شكلها و مولها و سلحها و دربها الاحتلال الامريكي و هو يحاول إغتصاب طفلة عمرها عشر سنوات من اللاجئين في مخيم الركبان.

و أفادت التقارير عن إلقاء القبض على الارهابي ابو جراح بالجرم المشهود من قبل الاهالي مما دفع التنظيم الارهابي لإعتقاله.

و يذكر أن مخيم الركبان يخضع لسيطرة الاحتلال الامريكي الذي يرفض إدخال مساعدات إليه و يقوم الاحتلال الامريكي و ميليشياته بتجويع الاهالي لإرغام الشباب و الرجال على الإنظمام الى تنظيمات إرهابية.