نيبينزيا يتوعد بومبيو بـ فيتو لمنع التدخل في فينزويلا

جهينة نيوز:

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن موسكو ستعارض التحرك الأمريكي للاعتراف برئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو رئيسا مؤقتا للدولة بدلا من نيكولاس مادورو.

وقال نيبينزيا في تصريحات قبيل بدء جلسة علنية لمجلس الأمن خاصة بتطورات الأحداث في فنزويلا نقلها موقع روسيا اليوم إن نية وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حث مجلس الأمن على الاعتراف بزعيم المعارضة غوايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا لافتا إلى أن ذلك “لن يمر ولن يتغير أي شيء بالنسبة لنا”.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أمس دعمه السلطات الشرعية في فنزويلا والرئيس نيكولاس مادورو مشددا على أن التدخل الخارجي غير البناء ينتهك القواعد الأساسية للقانون الدولي، فيما حذرت وزارة الخارجية الروسية الولايات المتحدة من التدخل العسكري في فنزويلا.

وقال وزير خارجية فنزويلا خورخى أرياسا في وقت سابق اليوم إن موقف موسكو الداعم للشرعية في بلاده ينطلق من احترامها للقانون الدولي منوها بجهود الدبلوماسية الروسية التي أدانت تصرفات الإدارة الأمريكية تجاه فنزويلا.

يشار إلى أن فنزويلا التي تتبع النهج التحرري في أمريكا اللاتينية تتعرض لمحاولات التدخل الأمريكي في شؤونها الداخلية عبر معارضتها اليمينية في محاولة مستميتة من واشنطن لإحياء مخططاتها للهيمنة على هذا البلد الذي يمتلك ثروات نفطية هائلة وللانقلاب على الرئيس الشرعي نيكولاس مادورو باستخدام جميع الوسائل بما فيها العنف والفوضى