الحرب على الكبتاغون مستمرة و حصيلة اليوم 10 آلاف حبة و شرطي مصاب

جهينة نيوز:

ألقى فرع الأمن الجنائي بحمص القبض على اثنين من تجار ومروجي المخدرات وبحوزتهما 10 آلاف حبة كبتاغون مخدر في مدينة حمص.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة حمص بأن دورية من الأمن الجنائي داهمت مكان الشخصين في حي العباسية بمدينة حمص بناء على معلومات وتحريات دقيقة عن تحركاتهما وأماكنهما واشتبكت معهما بالأسلحة الفردية بعد تعرضها لإطلاق نار من قبلهما.

ولفت المصدر إلى أن الاشتباك انتهى بإلقاء القبض عليهما وبتفتيش مكانهما وتمت مصادرة 10 آلاف حبة كبتاغون مخدر كانت بحوزتهما بغرض المتاجرة بها والترويج لهذه المادة الفتاكة بالصحة.

وأكد المصدر أن عنصرا من الدورية أصيب خلال الاشتباك وتم نقله إلى المشفى لتلقي العلاج في حين سيتم تقديم المقبوض عليهما للقضاء المختص لينالا جزاءهما العادل.

وضبطت الجهات المختصة في الـ20 من الشهر الجاري نحو 116 ألف حبة كبتاغون و70 كغ من الحشيش في إحدى المزارع بريف حمص الغربي.