في جمعه العودة الـ 44 شهيدان برصاص الاحتلال في غزة والضفة

جهينة نيوز:

استشهد مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي أحدهم في رام الله اليوم الجمعة، وأصيب العشرات بالرصاص الحي والاختناق الشديد جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرات سلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة ومسيرات مناهضة للاستيطان في الضفة المحتلة.

وذكر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة د. أشرف القدرة، أن المواطن إيهاب عطالله حسين عابد ٢٥ عاما استشهد برصاص الاحتلال شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وأوضح القدرة، أن 22 مواطناً أصيبوا بالرصاص والعشرات بالاختناق الشديد جراء قمع الاحتلال لمسيرات سلمية على طول حدود قطاع غزة بينهم 6 مسعفين، و14 طفلاً.

وفي سياق منفصل أعلنت وزارة الصحة في رام الله، عن استشهد فتى فلسطيني مساء اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع 60 الاستيطاني شمال الضفة المحتلة.

و في الضفة الغربية و بحسب موقع فلسطين اليوم و وفقاً لشهود عيان، بأن الفتى أيمن أكرم عثمان حامد من بلدة سلواد استشهد متأثراً بإصابة برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب شارع 60 الاستيطاني، لافتاً إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار تجاه فتى فلسطيني قرب مدخل سلواد شرق رام الله ونقلته إلى جهة مجهولة.

وشارك عشرات الآلاف من المواطنين في جمعة "جريمة الحصار مؤامرة لن تمر" في كافة مخيمات العودة شرق قطاع غزة، تأكيداً على حق شعبنا في العودة إلى أراضيه المحتلة، وكسر الحصار الظالم عن سكان غزة.

وأفاد الموقع بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قابلت المتظاهرين السلميين على الحدود الشرقية لقطاع غزة بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة عدد منهم بالرصاص والاختناق الشديد.

وأشار إلى أن جنود الاحتلال تستهدف المتظاهرين دون أن يشكلوا أي خطر يذكر على جنود الاحتلال الإسرائيلي وهم على بعد أكثر من 100 متر من السياج الزائل، لافتاً إلى أن الجماهير ترفع علم فلسطين وتطالب بحقها في العودة إلى أراضيها المحتلة.

واستشهد منذ انطلاق مسيرات العودة أكثر من 262 مواطناً برصاص الاحتلال وأصيب نحو 26 ألفاً بجراح مختلفة.

فلسطين اليوم