عالم سويدي يصنع وقوداً من مخلفات الأشجار

جهينة نيوز:

تمكن باحث سويدي من استخراج سائل منتج من جذور الأشجار والأغصان والفروع لاستخدامها كوقود لتشغيل السيارات.

ونقلت رويترز عن كريستيان هولتيبرغ الخبير في مجال الهندسة الكيميائية بجامعة لوند قوله: “نحن نستخدم في الواقع بعض المواد من الخشب التي لا يتم استخدامها عند تصنيع الورق واللب.. إنها تضيف قيمة للمكونات منخفضة القيمة من الأشجار”.

واستخدم هولتيبرغ بقايا السائل الأسود الناتج عن تصنيع اللب والورق لعمل مركب كيميائي يسمى ليجنين وبعد عملية التنقية والترشيح يتحول هذا السائل إلى خليط من البنزين.

وأضاف الباحث السويدي أن هذا السائل يتفوق من الناحية البيئية عن غيره من أنواع الوقود الحيوي مثل الإيثانول فالكثير من الجدال المتعلق بإنتاج الإيثانول كان في استخدام المواد الخام التي يمكن تناولها كطعام في واقع الأمر.

ولدى هولتيبرغ وحدة صناعية تجريبية ويأمل أن يصبح وقود الأشجار متاحا في محطات الوقود بحلول 2021.

ورغم أنه سيوفر جزءا من متطلبات سائقي السيارات السويديين فإن هولتيبرغ يأمل أن يساعد مع المنتجات المتجددة الأخرى قيد التطوير في تقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري.