اجتماع القبائل والعشائر السورية في ريف حلب يؤكد على التمسك بوحدة الصف في الدفاع عن الوطن

جهينة نيوز:

انطلق في بلدة اثريا بريف حلب اليوم اجتماع القبائل والعشائر السورية والنخب الوطنية والذي يهدف إلى التأكيد على التمسك بوحدة الصف في الدفاع عن الوطن ضد التهديدات والاعتداءات الخارجية ودعم الجيش في محاربة الإرهاب.

وضم الإجتماع آلاف المشاركين من مختلف القبائل والعشائر والنخب الوطنية السورية ومشاركين من العراق ولبنان.

ويهدف الاجتماع إلى توجيه رسالة للعالم أجمع بأن السوريين بمختلف شرائحهم وأطيافهم يقفون صفا واحدا في الدفاع عن وحدة الأرض وسيادة الوطن في وجه التهديدات والاعتداءات الخارجية ودعما للجيش العربي السوري في مواجهة هذه التهديدات وعلى رأسها الإرهاب التكفيري وداعموه.

وجاء في البيان التأسيسي للاجتماع: إن الشعب السوري مصمم على الدفاع عن نفسه وأرضه وسيادته بكل الوسائل ضد أي شكل من أشكال العدوان بما فيه الاحتلال الأمريكي والتركي للأراضي السورية.

وشدد المشاركون في بيانهم على أن سورية وطن واحد سيد مستقل وأبناء الجزيرة متمسكون بوطنهم ودولتهم وجيشهم وقيادتهم مؤكدين أن راية الوطن هي علم الجمهورية العربية السورية الذى يرمز لسيادتها وقدسيتها ومعبرين عن الرفض القاطع لإقامة ما تسمى “منطقة آمنة” شمال البلاد.

كما أكد البيان على استقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية ورفض أي مخطط تقسيمي تحت أي مسمى.