برئاسة بوتين ... مجلس الامن الروسي يبحث الوضع في سورية و فينزويلا

الجمعة, 25 كانون الثاني 2019 الساعة 17:04 | سياسة, عالمي

برئاسة بوتين ... مجلس الامن الروسي يبحث الوضع في سورية و فينزويلا

جهينة نيوز:

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي الأوضاع في سورية وفنزويلا وعدداً من المواضيع الدولية والمحلية الأخرى.

وقال المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف: إنه جرى خلال الاجتماع تبادل للآراء حول الشأن السوري وبصورة خاصة آفاق التسوية السياسية في سورية كما جرى الحديث حول الوضع القائم في فنزويلا حيث أكد الرئيس بوتين موقف روسيا الرافض لأي تدخل خارجي في الوضع السياسي الداخلي لهذا البلد.

وأشار بيسكوف إلى أنه تم بحث المسائل المطروحة على جدول الأعمال الاجتماعي الاقتصادي داخل روسيا.

حضر الاجتماع رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف ورئيس إدارة الكرملين أنطون فاينو ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ومدير جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف والممثل الخاص للرئيس لشؤون البيئة سيرغي إيفانوف.


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