باريس تحذر طهران من فرض عقوبات جديدة صارمة

الجمعة, 25 كانون الثاني 2019 الساعة 17:01 | سياسة, عالمي

باريس تحذر طهران من فرض عقوبات جديدة صارمة

جهينة نيوز:

أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن بلاده مستعدة لفرض عقوبات جديدة على إيران ما لم يتحقق تقدم في محادثات بشأن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.

وقال جان إيف لودريان للصحافيين "نحن مستعدون، إذا لم تسفر المحادثات عن نتائج، لفرض عقوبات صارمة وهم يعرفون ذلك".

وقال دبلوماسيون من قبل إن فرنسا وبريطانيا ودولا أوروبية أخرى تبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على طهران.

وأشار ثلاثة دبلوماسيين إلى أن تلك العقوبات قد تشمل تجميد أرصدة وحظر سفر على الحرس الثوري الإيراني والإيرانيين المشاركين في تطوير برنامج الصواريخ الباليستية.


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