وفد روسي في سورية.. رئيس الوفد "لجهينة نيوز": لن نكون كغيرنا ممن تكلموا وغادروا

جهينة نيوز:

اقامت المنظمة الدولية للعمل الاسلامي في روسيا برئاسة نائب رئيس المنظمة مراد كاغييف مع فرعها في سوريا برئاسة السيد خالد التقي مساء أمس مؤتمرا صحفيا للتحضير لاطلاق فعاليات رياضية وثقافية واقتصادية خلال شهر آذار القادم تزامنا مع حضور مدير المنظمة السيد مراد كاباييف

وأكد رئيس الوفد الروسي مراد كاغييف ان المنظمة تأسست منذ عامين ولديها سبعة عشر فرعا في أنحاء العالم وفي دمشق اسست فرعها الثامن عشر وقد أعطي للسيد خالد التقي وكالة ليكون الممثل الرسمي للمنظمة مشيرا ان اهداف المؤسسة هي بناء طابع إيجابي عن الاعمال عندما يدار بشكل حضاري واسس اخلاقية

واشار كاغييف ان المنظمة تختلف عن غيرها لانها جاءت لتعمل وكل ما ستجنيه المؤسسة سيستثمر في الاقتصاد السوري موضحا ل" جهينة نيوز"" أنه لا يمكن الحديث عن المبلغ المالي الذي سيتم بدأ المشاريع به ولكن بعد أن يتم العمل ستتحدث المشاريع عن نفسها ولن نكون كغيرنا ممن تكلموا وغادروا"

وبين كاغييف أنهم اتوا بمشروعين كبيرين سيقامان على أعلى المستويات وهو ما سيؤكد للعالم أن سورية مستمرة

واشارت رئيسة المشروع الثقافي في الوفد السيدة مارينا كوموفا أن المشروع الاول هو اسبوع للسينما الروسية سيقام في دار الاوبرا بدمشق في شهر آذار سيقدم خلاله أفلام فنية وافلام للأطفال وافلام وثائقية ايضا أفلام تتحدث عن الحب وعن حب الوطن واضافت كوموفا أنها من خلال فعاليات المنظمة ستبرهن لروسيا والعالم أن في سوريا بالرغم من الظروف الصعبة يتم تصوير خمسة أفلام سنوية وهي نتيجة جيدة وسنعمل على مشاركة أحد الافلام السورية في مسابقات السينما الروسية

بدورها كريستينا ليندرستوم بينت أن العلاقات السورية الروسية هي علاقات وثيقة منذ ما قبل الحرب ولكننا نريد ان نضع لبنة اضافية في هذا المجال

واوضحت انها مهتمة بالعمل الخيري واجرت مباحثات مع الجانب السوري لإعادة تأهيل عدد من المشافي والمدارس وتأمل في بناء مدرسة روسية في روسيا

أما رئيس قسم الرياضة اللاعب واعظ خيديا توليف بين أنه في شهر آذار ستقام مباريات بين نجوم الكرة الروسية ونجوم الكرة السورية مشيرا إلى ان رغم حالة إعادة الأعمار في سوريا إلا ان الحاجة للرياضة مازالت موجودة ومعروف عن الشعب السوري عشقه لكرة القدم ويتوقع تصفيقا كبيرا يملأ الملاعب وستقام المباريات في اللاذقية

فيما اوضح رئيس قسم الطاقة في الوفد السيد عن لقائه مع وزير الكهرباء زهير خربطلي حيث تم النقاش عن إعادة تاهيل المحطات في دير الزور وحلب معربا عن اسفه أن الحديث يتم عن إعادة تاهيل وليس تطوير المنظومة الكهرباء التي توقفت بسب الارهاب الذي ضرب المنطقة ودمر البنى التحتية للكهرباء

وتحدث رئيس فرع المنظمة في سوريا خالد التقي أن المنظمة اكدت له أنها تود دخول السوق السورية للمشاركة في كافة الاعمال وستترك ارباحها في سورية لتطوير الاعمال

وبين ان للمنظمة اكثر من ١٠٠ شركة حول العالم واعمال في جميع المجالات منها توليد الطاقة الكهربائية والطاقة البديلة والنفط والغاز المنزلي والتكنولجيا المتطورة وتصنيع مواد البناء والسعي لتخفيض اسعارها

كما أشار التقي إلى الانطلاق باعمال إعادة تأهيل الكهرباء وايصالها لكل مكان ثم الانطلاق لعملية اعادة الاعمار

وقال التقي أننا ننتظر قدوم رئيس المنظمة مراد كاباييف للحديث عما سيتم العمل به وما تم التخطيط له مثمنا ما تقوم به روسيا تجاه الشعب السوري