غوايدو: لا استبعد إصدار "عفو" عن مادورو ليغادر السلطة

جهينة نيوز:

صرح رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو الذي أعلن نفسه "رئيساً" مؤقتا للبلاد،في مقابلة مع شبكة أميركية أنه لا يستبعد إصدار عفو عن الرئيس نيكولاس مادوروي ليغادر السلطة.

وردا على سؤال عن إمكانية إصدار عفو يشمل مادورو، قال غوايدو في مقابلة مع الشبكة الناطقة بالاسبانية أجريت عبر سكايب من مكان لم يكشف في كراكاس "خلال فترات انتقالية حدثت أمور من هذا النوع ... لا يمكننا أن نستبعد أي شيء لكن يجب علينا أن نكون حازمين في المستقبل وقبل كل شىء معالجة الوضع الإنساني الملح".

ويتهم زعيم "المعارضة" الرئيس مادورو للمنتخب شرعيا من قبل شعبه بأنه مسؤول عن سقوط القتلى خلال التظاهرات التي سقط فيها 26 شخصا، حسب المنظمة غير الحكومية "المرصد الفنزويلي للنزاعات الاجتماعية".

وقال وفقا حسب تعبيره: "يجب أن ننظر في ذلك (العفو)، إنه موظف لكنه للأسف ديكتاتور ومسؤول عن ضحايا الأمس في فنزويلا".