فنزويلا: موقف روسيا الداعم للشرعية في كاراكاس متوافق تماماً مع القانون الدولي

جهينة نيوز:

اعتبر وزير خارجية فنزويلا، خورخي أريسا، أن موقف روسيا الداعم للشرعية في كاراكاس، ينطلق من احترامها للقانون الدولي، وأشاد بجهود الدبلوماسية الروسية التي دانت تصرفات أميركا في بلاده.

وقال أريسا "لقد عبرت موسكو عن هذه الآراء مع احترام القانون الدولي، مع احترام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية".

وأكد بأن بلاده مهتمة بتطوير المشاريع المشتركة مع روسيا.

وقال ارياسا في مقابلة مع وكالة "نوفوستي": "لدينا رغبة دائمة في تعزيز المشاريع الجديدة مع روسيا، ونعتقد أن هذا يجب أن يستمر"، مشيراً إلى أن فنزويلا مهتمة بمواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية مع روسيا "على خلفية الحصار الدولي".

وشدد الوزير على أن "علاقات التعاون بين روسيا وفنزويلا عميقة ومخلصة. فلذلك هناك رغبة دائمة بمنحها المرونة لتعزيز مشاريعنا".