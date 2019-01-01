ألمانيا تساند خوان غوايدو ضد نيكولاس مادورو في فنزويلا

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، تعليقا على الأزمة في فنزويلا "لسنا محايدين، فنحن مع البرلمان، والرئيس نيكولاس مادورو ليس رئيسا شرعيا".

وأضاف ماس في بيان له أمس الخميس خلال مباحثات يجريها في نيويورك الأمريكية، أن: "الحكومة الألمانية تطالب مع جميع الشركاء الأوروبيين بإجراء انتخابات ديمقراطية، وعملية سياسية سلمية في فنزويلا".

ولفت البيان إلى أن برلين مع رئيس البرلمان خوان غوايدو، الذي نصب نفسه "رئيسا" للبلاد، مشددا: "ندعم ما قام به غوايدو".

وأوضح الوزير الألماني أن قانون الانتخابات في فنزويلا شهد انتهاكات خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، متابعا "لذلك نطالب بإجراء انتخابات جديدة".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان رئيس البرلمان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب، نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة في فنزويلا، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للاعتراف بزعيم المعارضة غوايدو رئيسا انتقاليا، وتبعته كندا، وكولومبيا، والبيرو، والإكوادور، وباراغواي، والبرازيل، وتشيلي، وبنما، والأرجنتين، وكوستاريكا، وغواتيمالا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وسوريا وفلسطين شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيسا لفترة جديدة من 6 سنوات.

ومؤخرا، توعدت واشنطن مرارا بالعمل ضد مادورو، فيما اتهمها الأخير بمحاولة اغتياله أو إدخال البلاد في اضطرابات، كما اتهم معارضين بالتآمر ضده مع الولايات المتحدة ودول إقليمية