أمريكا تسحب الدبلوماسيين غير الأساسيين من فنزويلا

جهينة نيوز:

أمرت الولايات المتحدة مساء الخميس،بمغادرة موظفيها "غير الأساسيين" العاملين في بعثاتها الدبلوماسية في فنزويلا.

وفي "تنبيه أمني" على موقع تابع لوزارة الخارجية الأمريكية، طلبت إدارة الرئيس دونالد ترامب أيضاً من الأمريكيين المقيمين في فنزويلا أو المسافرين إليها بأن "يُفكروا جدياً" في مغادرة هذا البلد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "حكومة الولايات المتحدة قادرة فقط على توفير خدمات الطوارئ للمواطنين الأمريكيين في فنزويلا، بشكل محدود".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الخميس منظمة الدول الأمريكية إلى الاعتراف بخوان غوايدو "رئيسا بالوكالة لفنزويلا"، على غرار ما فعلت الولايات المتحدة والعديد من الدول.

وطالبت الولايات المتحدة بعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعاً طارئاً غداً السبت لمناقشة الوضع في فنزويلا وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.

وقالت المصادر إن واشنطن عبرت عن الأمل في عقد اجتماع "علني" رغم معارضة روسيا لاجتماع يتناول موضوعاً "داخلياً" في فنزويلا، ولا يشكل في رأيها تهديداً للسلام والأمن الدوليين.