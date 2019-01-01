جهينة نيوز:

أعلنت اليوم قرعة بطولة كوبا أمريكا 2019 التي تستضيفها البرازيل في 14 يونيو المقبل .

وتضم البطولة 12 منتخب تقسم إلى 3 مجموعات، و حسب نظام البطولة يتأهل صاحبي المركز الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى منتخبين من أصحاب المركز الثالث.

وتضم قارة أمريكا الجنوبية 10 دول فقط ولهذا السبب يتم استدعاء منتخبين من مختلف دول العالم للمشاركة في البطولة، وفي هذه النسخة تم استضافة المنتخبين الياباني والقطري.

المجموعة الأولى:

البرازيل - بوليفيا - فنزويلا - بيرو

المجموعة الثانية:

الأرجنتين - كولومبيا - باراغواي - قطر

المجموعة الثالثة:

الأوروغواي - الإكوادور - اليابان - تشيلي