أبراج يوم الجمعة مع سمر عمران

مولود ٢٥ / ١: مخلوق يحيا عبر سبل الانفتاح والثبات والقناعة، يحب التحدي، يوظف قدراته الخلاقة في الامور البناءة، لا شيء يعيق مسيرته في الحياة، فكره ثاقب ومذهل، سنة الحصاد والتحقيق المادي والمعني، ايجابية في استثمارات البيع والشراء واقتناص الفرص، سنة انتفاض على صعيد القرارات والعائلة، تفتح صفحة جديدة.ظ سنة فيها انفعالات

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: مشاريع جديدة لا تفقد صبرك، تصبح لاذعا بنقدك وتذمرك، القمر ببرج الميزان فتقوم بالخطأ ولكن تندم عليه، يسبب لك هذا النهار بعض المشاكل، لا تبالغ، تصر على البقاء قاصرا بتصرفاتك وهذا خطأ، اشياء مباشرة واشياء غير مباشرة

الثور: كن واقعي ولا تدع احلامك تاخذك بعيدا عن الواقع وتكون بمواجهة ظروف صعبة، ركز على عملك وكن حريص على علاقتك بمحيطك، انت على وشك ان تقوم بانجاز مميز لا تسمح للتعب ان يحرمك لذة النجاح والتميز، تسمع خبر سعيد او مشكلة صحية خفيفة، فوضوية بسبب خطأ بالمواعيد، انتبه لاسفل الظهر

الجوزاء: القمر بالميزان، تصل لادوار الريادة والالهام وتكون ناصحا ومرشدا، مصادفات ونتاىج تتفق مع اسلوبك، حامل راية الاستقامة والمبادى، تترك بصمات بحياتك، لا تسمح لاحد باضعاف معنوياتك، الطاقة والمعنوية يوم جيد

السرطان: علاقتك بالمنزل، تتعامل مع العالم الخارجي بكثير من العقلانية تعتمد على علاقاتك السامية، هموم عائلية وتفرض نفسك بقوة على الطرف الاخر، حارب الافكار التي تعيدك للوراء، اغتنم الفرصة، تنشيط على صعيد الحديقة والاولاد

الاسد: فرصة على صعيد عمل، يكره الظلم والفشل والكذب، مقابلات لقاءات مع جيران واخزدوة واخوات، تجدر الملاحظة ان لقاءاته ناجحة بالمجمل

العذراء: فترة ابحاث ودراسات، مسؤولية فائضة واعباء ثقيلة وخيارات خاطىة بسبب المال، تركز على المال وتتفادى السلبيات، تتحاشى الصرف والصراحة الزائدة، تاخذ وقتك حتى تتوافق مع مدخول وهدايا ومكاسب، تانى بكلامك وتصرفاتك، القضية تجعلك تنفعل بسبب الصرف الزائد

الميزان: القمر ببرجك، بدات تحافظ على تواصلك وتستند لحدسك في صدق مشاعرك، توقع دعوة من اشخاص عزيزين على قلبك، ملفت للنظر وتعبر عن احساسك، مخاوفك اتركها جانبا، يوم للغزل، تصيب المغزى، عملية حسم، تحصل على تجاذبات، القوة والطاقة لك

العقرب: حاول استعادة انفاسك وتابع اعمالك بثقة وراحة بال، الصبر مفتاح الفرج، حسابات، تبالغ بميولك للاستقلالية، انطباعك سريع، كن حذر، خصائصك هي تسجيل مواقف ايحابية، تضع النقاط عل الحروف في علاقاتك، الارهاق والتعب يظهر اليوم

القوس: عزز علاقاتك وصداقاتك، تصحيح اوضاع، حاذر الافراط بالمواعيد، تراقب التعغيير في النمط الحياتي، مناسب لعمل دورات ونشاطات، زيارات لقاءات، يوم اجتماعي هادئ ينتهي بدعوة عشاء او غداء

الجدي: قبل ان تسامح افهم الناس اولا، يوم رائع فيه انسانية، تعيش اهداف سامية من ناحية السلطة والغرباء او العائلة، تعيش بخطوات، عمل مع مسؤولين، التباسات تودي بك الى خيبة امل، الصبر هو قوتك، احارم ذاتك اكثر، اكسب هذا النهار وحافظ على صيتك القوي

الدلو: اتصالات مثمرة، تتصرف بفعالية، نقاشات، تعيد الفرح لنفسك وتتقرب من الاحبة، زيارات لقاءات تواصل حياة اجتماعية، تتقرب من الناس، تحكي بمعادلات ، ارقام، حالة من الانجاز في المسؤولية، انفتاح ومعرفة في نهارك

الحوت: مضغوط ويومان فيهما عرقلة، يبحث ينفتح يتعلق بالمعرفة، مساعدة ونهم لكل شيء جديد، امور مالية استحقاقات شفاء، مرافقة مريض. توازن باستخدام الرزانة، مصالحة