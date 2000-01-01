ميليشيا قسد تقتحم المنصورة و تعتقل شباناً من عشيرة البوخميس و المقاومة الشعبية تتوسع

جهينة نيوز

لاتزال تداعيات قيام ميليشيا قسد بقتل شاب من عشيرة البوخميس بدم بارد تتواصل و ذلك بعد أن طرد الأهالي ميليشيا قسد من القرية قامت ميليشيا قسد بإقتصحام القرية و فرض حضر تجول و إعتقلت عدد من الشبان من عشيرة البوخميس و ذلك بحسب مصادر أهلية من محافظة الرقة.

هذا و توسعت مقاومة الاهالي للإحتلال الامريكي و ميليشيا قسد في محافظة الرقة و تضامناً مع عشيرة البوخميس إشتبك الأهالي مع ميليشيات الاحتلال الامريكية في كل من قرى هنيدة و الصفصافة و مزرعه الصفصافة فيما أعلنت العشائر السورية في الرقة و حلب تضامنها مع البوخميس.

و في ذات السياق قام مجهولون بإستهداف مقر لقسد بالقرب من محطة ابوهيف في مدينة الرقة بقنبلة و أفادت مصادر أهلية عن وقوع قتلى و جرحى في صفوف ميليشيا قسد.