ميليشيا قسد تقتحم المنصورة و تعتقل شباناً من عشيرة البوخميس و المقاومة الشعبية تتوسع

الخميس, 24 كانون الثاني 2019 الساعة 23:05 | شؤون محلية, أخبار محلية

ميليشيا قسد تقتحم المنصورة و تعتقل شباناً من عشيرة البوخميس و المقاومة الشعبية تتوسع

جهينة نيوز

لاتزال تداعيات قيام ميليشيا قسد بقتل شاب من عشيرة البوخميس بدم بارد تتواصل و ذلك بعد أن طرد الأهالي ميليشيا قسد من القرية قامت ميليشيا قسد بإقتصحام القرية و فرض حضر تجول و إعتقلت عدد من الشبان من عشيرة البوخميس و ذلك بحسب مصادر أهلية من محافظة الرقة.

هذا و توسعت مقاومة الاهالي للإحتلال الامريكي و ميليشيا قسد في محافظة الرقة و تضامناً مع عشيرة البوخميس إشتبك الأهالي مع ميليشيات الاحتلال الامريكية في كل من قرى هنيدة و الصفصافة و مزرعه الصفصافة فيما أعلنت العشائر السورية في الرقة و حلب تضامنها مع البوخميس.

و في ذات السياق قام مجهولون بإستهداف مقر لقسد بالقرب من محطة ابوهيف في مدينة الرقة بقنبلة و أفادت مصادر أهلية عن وقوع قتلى و جرحى في صفوف ميليشيا قسد.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا