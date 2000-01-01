الولايات المتحدة تدعو مجلس الأمن الى إجتماع بخصوص فينزويلا  

جهينة نيوز

طلبت الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً عقد إجتماع في مجلس الأمن لمناقشة ما أسمته الأزمة المستمرة في فينزويلا.

و أفادت بعثة الولايات المتحدة الى الامم المتحدة على صفحتها على تويتر أن واشنطن طلب رسمياً عقد إجتماع لمجلس الأمن يوم السبت التاسعه صباحاً.

و يذكر الولايات المتحدة و بتدخل سافر رفضت نتائج الإنتخابات الفينزويلية التي أعادت الرئيس الفينزويلي الى السلطة و يعتقد أن واشنطن تريد نظم عميلة لها على غرار النظم الملكية و القمعية في منطقة الخليج التي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية لنهب ثروات شعوبها.