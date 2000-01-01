الأردنيون يتداولون "منسف بلحم السلاحف والأفاعي" – تفاصيل القرار الحكومي  

جهينة نيوز

ردت الحكومة الأردنية على النكات المتدوالة في الأوساط الشعبية حول السلاحف والأفاعي بعد قرار حكومي مؤخرا بتخفيض ضريبة المبيعات على شريحة من السلع الاستهلاكية.

اعتبرت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام الأردني، جمانة غنيمات، أن "نكات السلاحف" المتداولة مؤخرا أضاعت أهمية القرار.

وقالت غنيمات في مؤتمر صحفي، إن الحكومة هدفت من خلال قرارها إلى تخفيف أعباء موائد الأردنيين "ولكن وقع سوء فهم بما يخص السلاحف".

وكانت الحكومة الأردنية قد أعلنت مؤخرا تخفيض ضريبة المبيعات على 61 سلعة, ورافق القرار المذكور سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب شمول السلاحف والأفاعي بالقرار.

وشاعت عبارة "منسف على لحم السلاحف" على مواقع التواصل الاجتماعي الأردنية وأصبحت الأكثر تداولا لأيام عديدة متتالية بعد موجة اعتراض على قرار الحكومة شمول مبيعات الزواحف والسلاحف والأفاعي بخصم ضريبي.

وكانت الحكومة الأردنية قد أصدرت قائمة لأكثر من 60 سلعة قررت لجنة حكومية تخفيض ضريبة المبيعات عنها من 16 إلى 4 %. حيث ثارت موجة عنيفة من السخرية والانزعاج بعد ورود بند في القائمة يتحدث عن تخفيض ضريبة السلاحف والزواحف والأفاعي.

واعترض عشرات الأردنيين على اعتبار الحكومة لمثل هذه الحيوانات من السلع الأساسية التي تدعمها الخزينة، الأمر الذي أثار موجة من النكات السياسية كان أكثرها شيوعا الاقتراح المتمثل بطهي السلاحف بعد الآن بدلا من اللحوم والدجاج.

وكالة سبوتنك – وسائل إعلام أردنية