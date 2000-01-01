"لينوفو" تسجل براءة اختراع جديد لجهاز ثوري واعد  

جهينة نيوز

تقدمت شركة لينوفو بطلب لتسجيل براءة اختراع لجهاز لوحي (تابلت) بشاشة قابلة للطي تسمح بإمكانية استخدامه كتابلت بشاشة كاملة أو بنصف الحجم حسب الرغبة.

وذكر موقع " Windows Latest" أن هذا الطلب تقدمت به الشركة من قبل في ديسمبر/كانون الأول 2017، ما سمح للينوفو بالدخول في مرحلة التطبيق للفكرة بشكل مغاير عما اعتاده عملاء الشركة.

ومن المرجح أن يعمل التابلت بنظام أندرويد تبعا لقرار شركة مايكروسوف لوقف دعم هواتف الويندوز في ديسمبر 2019، كما وأوضحت لينوفو في قسم وصف الجهاز أنه سيأتي بمحور في المنصف ليجمع بين شقيه الأيسر والأيمن ليظهر بشكل جهاز لوحي ويمكن طيه ليصبح بحجم مناسب لوضعه في الجيب مع الأخد بالاعتبار أن حجمه الكامل سيكون أصغر من الأجهزة اللوحية العادية.

يشار إلى أن تسجيل براءة الاختراع تحويل المنتج بشكل قاطع إلى منتج حقيقي بيد المستهلك فربما سيبقى تصميما تريد الشركة الاحتفاظ بحقوق امتلاكه حتى تسنح الفرصة لإنتاجه