مدرس معين من قبل ميليشيا قسد يكسر يد طفل و يضربه بعنف و يفصله - صور  

جهينة نيوز

قام مدرس يدعى أحمد.ع بضرب طالب بشكل وحشي مستعملاً قضيب ألمنيوم فضلاً عن التعنيف بيديه و قد ظهرت أثار أضافر المدرس على عنق الطفل و ذلك بحسب ما أفادت صفحة "هنا منبج".

هذا و أكدت مصادر أهلية ما ورد في تقارير على مواقع التواصل الإجتماعي عن تعنيف المدرس المذكور للطالب يحيى علي من طلاب الصف السابع في مدرسة قرية رسم العبد مسطاحة التي تتبع لمنبج في ريف حلب.

هذا و طالب ناشطون من منبج بعودة المدارس في مناطق سيطرة الاحتلال الامريكي و ميليشيا قسد الى سلطة وزارة التربية السورية متهمين ميليشيا قسد بتعين أشخاص لا علاقة لهم بالعلم و التعليم كمدرسيين و منهم أشخاص لا يحملون شهادات تعليمية.

و فيما يلي صور للطفل و للتقرير الطبي و معه قرار فصل الطالب من المدرسة