الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة ضد إيران تطال لواء فاطميون  

جهينة نيوز

أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم عن توسيع قائمة العقوبات ضد إيران إذ أدرجت على اللائحة السوداء أربعة كيانات وطائرتين قيل إنهما على صلة بالحرس الثوري الإيراني وشركة طيران "ماهان إير".

وطالت العقوبات الأمريكية الجديدة "لواء فاطميون" الذي شارك بقتال داعش في سورية الى جانب القوات السورية و"لواء زينبيون" وكذلك شركتي طيران QESHM FARS الإيرانية وFLIGHT TRAVEL الأرمنية.

وزعم وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين الذي بلاده تأخذ المدنيين دروع بشرية في التنف في بيان أصدرته الوزارة اليوم إن "النظام الإيراني العنيف يستغل لاجئين في إيران ويمنع عنهم الخدمات الأساسية، مثل التعليم، ويستخدمهم كدروع بشرية في النزاع السوري".

وذكر بيان الخزانة أن اللوائين المستهدفين تم إنشاؤهما من أجل تقديم الدعم المادي إلى فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأما بخصوص شركتي الطيران فتتهمهما الخزانة بأنهما على صلة بشركة طيران "ماهان إير" الإيرانية والتي تم فرض عقوبات أمريكية عليها.

وبعد انسحاب الولايات المتحدة أحادي الجانب من الاتفاق النووي المبرم مع طهران العام الماضي، أعادت واشنطن فرض جميع العقوبات ضد إيران التي تم تجميدها بموجب الصفقة ووسّعت القائمة السوداء.