بعد أن لوح الجعفري بقصف مطار بن غوروين ... نشر "القبة الحديدية" في تل أبيب  

جهينة نيوز

ذكرت قناة عبرية، صباح اليوم، الخميس، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة "القبة الحديدية" في محيط تل أبيب.

و أفادت القناة العبرية الثانية، اليوم الخميس، أن جيش العدو الإسرائيلي نشر بعض منصات القبة الحديدية في منطقة "جوش دان" في تل أبيب ومحيطها، بسبب التوتر شمالي وجنوبي البلاد.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن المجلس الوزاري الأمني المصغر للشؤون الأمنية والسياسية "الكابينت"، ناقش بالأمس، التوتر على الجبهتين، الشمالية والجنوبية، وبأن نشر هذه البطاريات يعود إلى تعرض قوات الجيش الإسرائيلي لإطلاق نار على الحدود مع سوريا، الليلة الماضية، وأن قوات الجيش ردت بإطلاق النار، بدون وقوع اصابات.

وأوردت القناة العبرية أن نشر هذه المنظومة الدفاعية الإسرائيلية يعزى أيضا إلى حالة التوتر في الجبهة الجنوبية، وذلك بعد قنص ضابط إسرائيلي أمس الأول على يد قناص فلسطيني، على خط الحدود الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل.

و يذكر أن هذا الإجراء جاء بعد تلويح الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم في مجلس الأمن بقصف مطار تل أبيب في حال لم يقم تجار الحروب بردع العدو الاسرائيلي عن مهاجمة مطار دمشق.