بوتين يعرب لمادورو عن "دعمه للسلطات الشرعية لفنزويلا في ظروف التدخل الخارجي التخريبي"

جهينة نيوز

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن دعمه لنظيره الفنزويلي، نيكولاس مادورو، في مواجهة ما اعتبره تدخلا خارجيا تخريبيا في شؤون فنزويلا الداخلية.

وذكر الكرملين، في بيان أصدره مساء اليوم الخميس، أن بوتين أبدى" خلال اتصال هاتفي مع مادورو، "دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا في ظروف تصعيد الأزمة السياسية الداخلية الذي تمت إثارتها من الخارج".

وشدد بوتين: حسب الكرملين، على أن "التدخل الخارجي التخريبي يدوس بشكل سافر المبادئ الأساسية للقانون الدولي".

ودعا الرئيس الروسي خلال المكالمة إلى "إيجاد الحلول ضمن الإطار الدستوري وتجاوز الخلافات في المجتمع الفنزويلي عن طريق الحوار السلمي".

من جانبه، أعطى الرئيس الفنزويلي، حسب الكرملين، تقييماته الخاصة لـ"التطور الخطير للأحداث في البلاد خلال الأيام الأخيرة"، فيما شكر روسيا على "موقفها المبدئي".

وأكد الجانبان في الاتصال على " مواصلة التعاون الروسي الفنزويلي في مجالات مختلفة".

المصدر: RT