وعود بإقامة معمل عصائر للحمضيات باللاذقية فهل تصدق هذه المرة...؟؟؟!

جهينة نيوز –عاطف عفيف

طرح أعضاء مجلس محافظة اللاذقية العديد من القضايا والمشاكل الخاصة بالقطاع الزراعي والموارد المائية.

فالقطع الجائر للأشجار الحراجية والاعتداء على الغابة في محافظة اللاذقية أثار حفيظة الأعضاء وطالبو باتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذا الموضوع والحرائق المفتعلة، والعمل على زراعة أشجار حراجية ذات مردودية اقتصادية كأشجار الصنوبر المثمر والكستناء والغار والخرنوب، وركزوا بأن حماية الغابة لا يمكن أن تكون إلا بالتعاون والشراكة مع السكان المحليين عن طريق الاستفادة المتبادلة وذلك السماح لهم بجمع بعض نواتج الغابة، واستخدمها في التدفئة.

كما نوه آخرون بأن الإجراءات المتبعة في آلية تسويق الحمضيات في الساحل مازالت هزيلة، والحل باستجرار السورية للتجارة بقيمة 2 مليار والذي خصصته الحكومة لهذا الموضوع وحصر الاستجرار لمادة الحمضيات بخمس أو ست أسماء غير منطقي ولا يحل المشكلة ، وتساءل البعض في إطار دعم عملية التسويق لماذا لا يتم الفرض على البواخر التي تستورد الموز وغيره من المواد الغذائية الأجنبية التي تغرق السوق بتصدير ما يقابلها من الحمضيات، فالحلول موجودة أمام أعيننا لكنها تفتقر إلى الإرادة.

كما طالب البعض بضرورة إيجاد بنك للبذار والنباتات المحلية البلدية، والتي اختفت بسبب هيمنة بعض الشركات العالمية الجشعة على بورصة الأدوية والبذار وترويج البذار المهجنة والسيطرة على غذاء الشعوب هذه البذور ذات الاستخدام لمرة واحدة وتبقى البذور والنباتات البلدية هي الأكثر ملائمة لبيئتنا وظروف حياتنا و مذاقها وفوائدها أفضل بكثير من البذور المستوردة والمهجنة أو المعدلة وراثياً.

أيضاً نوه العض إلى الاهتمام بزراعة النباتات العطرية والطبية بطريقة تحقق تنمية حقيقية للمزارع والدولة إضافة لتشجيع صناعة الحرير هذه الصناعة التي تميزنا بها في فترة من الفترات وتعرضت للانقراض بسبب الكثير من العوامل وأهمها تخلف أدوات التسويق .

كما أكد الأعضاء على ضرورة افتتاح صيدليات تابعة للجهات العامة العاملة بالقطاع الزراعي لحماية المزارعين من الغش في الأدوية الزراعية والمفارقة بأن أغلب هذه الأدوية غير فعالة وغالية الثمن وكلها مهربة وبالتالي يتكبد المزارع خسائر كبيرة نتيجة دفع أموال طائلة لأدوية لا نفع لها وخسارة المحصول وتخريبه لعدم وجود الدواء المناسب.

ومن جانبه قال مدير الزراعة المهندس منذر خيبرك بأن قانون الحراج والذي وصف بالجائر من قبل البعض لكن هو إنجاز وأعاد للفلاحين حقوقهم بأراضيهم التي اعتبرت أراضي حراجية والذين اضطروا لهجر أراضيهم بسبب الأزمة ونمت فيها بعض الأشجار الحراجية، أما الدراسة لمعمل العصائر تمت بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ومكتب الحمضيات وهي من حيث الجدوى الاقتصادية رابح، تم إدخال بعض الخطوط للنباتات الاستوائية لاستمرارية العمل بالمعمل عل مدار العام، وفي آخر زيارة لوزير الصناعة إلى اللاذقية استلم الدراسة كاملة ووعد بإنجازها وتم تغيير المكان إلى مشتل الساحل، وفيما يخص النباتات العطرية والطبية تم إدخال نبات الزعفران كتجربة وبجهد شخصي حيث تم زراعة 500 بصلة على ارتفاعات مختلفة من صفر حتى 1200 م عن سطح البحر والنتائج مبشرة جداً.

وبالنسبة للصيدليات الزراعية فلقد جرى لحظ إقامة صيدليات في المجمعات التنموية التي يتم بناؤها حالياً في العديد من مناطق المحافظة.

وأضاف بأنه تم توزيع شرانق الحرير على الفلاحين العام الماضي استفاد منها 85 مزارع وكان هناك معاناة من حل خيط الحرير وكانت العملية تتم بآلات يدوية لا تصلح للصناعات الحديثة، ورصدت الحكومة لمشروع الحرير على مستوى القطر 1.2 مليار ل.س وكان للاذقية الحصة الأكبر من هذا المشروع ، حيث تم استيراد أول آلة لحل الحرير وبدأت بالإنتاج وسيتم حل الحرير مجاناً للفلاحين.

وأشار أيضاً بأن في العاصفة الأولى كان مقدرا حجم الحمضيات المتساقط 115 طن تم تشكيل لجان وأحدثت مراكز لشراء كميات من الثمار المتساقطة وتم تخصيص سيارات من السورية للتجارة واستلامه بسعر 50 ل.س ،ولقد تم تسويق حوالي 420 طن ، وفي العاصفة الأخيرة تم التواصل مع شركات القطاع الخاص وأخذت شركة أوغاريت 3000 طن دوغما بسعر 25-30 من أرض المزرعة.

أيضا كان هناك هموم ومشاكل عديدة في إطار الموارد المائية حيث أشار البعض إلى أن هنالك هدر كميات كبيرة من المياه التي تذهب إلى البحر بدون أي نفع في حين هناك الكثير من المناطق تعاني من شح بمياه الشرب وكذلك هناك هدر بكميات كبيرة بمياه سد الثورة بسبب شبكات الري المهترئة وهي بحاجة للتبديل ، وهذا يؤدي إلى حرمان المزارعين من الإستفادة الكاملة من المياه ،وتساهم هذه الشبكات بتخريب الطرقات بسبب تسرب المياه عليها، وطالب بعض الأعضاء بضرورة إصلاح كافة شبكات الري قبل موسم السقاية.

ورأى بعض الأعضاء ضرورة البحث عن موارد مائية في المناطق الجبلية من خلال إقامة السدات المائية والخزانات للري الكبيرة وحفر الآبار ما يساهم في خلق المزيد من فرص العمل وهذا بدوره يساعد في تمسك الناس بالأراضي الزراعة.

وفي رده ذكر مدير الموارد المائية المهندس نبيل حسن: أن الهطولات المطرية وصلت إلى 750 -825 وهي جيداً جداً لهذه الفترة من السنة، مضيفاً أن المخزون الحالي لسدود اللاذقية وصل إلى 308 مليون م3 ،أي بنسبة تخزين 84% قياساً بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت 54%،والتخزين الكلي 366.5 مليون م3 لجميع السدود الـ14 سداً في المحافظة ،خطتنا هذا العام هو الاستمرار بالمشاريع التي يتم تنفيذها حالياً وهي سد برادون وطاقته التخزينية 140 مليون م3، وكذلك الاستمرار بسد فاقي حسن ويتوقع الانتهاء منهما خلال عام 2020 ،من ناحية السدات المائية تم إقامة 7سدات، وهناك 3 سدات قيد التنفيذ حالياً ، كما ويتم العمل على استبدال خطوط الري ودراسات لسدات مائية جديدة ، وكذلك استبدال مضخات ببعض محطات الضخ بهدف تحسين الأداء وزيادة الضغط والغزارة الكافية بموسم الري، وفي خطة تعزيل السواقي سيتم التركيز على موضوع تنظيم مجاري الأنهار لكي يكون هناك ديمومة واستيعاب الغزارة الفائضة ومنع التعديات على المجاري المائية إضافة لإصلاح الأعطال في شبكات الري ومحطات الضخ