حملة تبرع بالدم جماعية من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية

جهينة نيوز- عاطف عفيف

قام أعضاء مجلس محافظة اللاذقية بحملة جماعية للتبرع بالدم في بنك الدم باللاذقية شارك فيها محافظ اللاذقية .

وأشار رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب بأن هذه المبادرة من أعضاء مجلس محافظة اللاذقية هي للتعبير على أن الدم واحد والقلب واحد والنبض واحد مع بواسل جيشنا المغوار بقيادة الرئيس بشار الأسد، وهو نوع من العرفان بالجميل لهذا الجيش الذي ضحى وقدم الدماء الغالية على أرض الوطن لتكون صرخة وبصوت عالي نقول فيها أننا مستعدون دائماً للتضحية بدمائنا وأرواحنا وأنفسنا ومالنا وبكل غال ونفيس للدفاع عن وطننا الغالي.