مذيع الإخبارية يعتذر: العقوبة بحقي لم تساوي شيء أمام قداسة الأرواح البريئة

جهينة نيوز

اعتذر المذيع صفوان علي في قناة الاخبارية السورية، بعد التقرير الذي أجراه أثناء تغطية حادثة حريق منزل في منطقة المناخلية في حي العمارة بدمشق اول أمس والذي اودي بحياة ٧ أطفال من عائلة واحدة.

وقال علي عبر صفحته على فيسبوك: "أعتذر من كل شخص شتمني و هاجمني لأني جرحت مشاعره بغير قصد و من كل إنسان تضامن لأني وضعته في موقع الدفاع عني .. لن أشرح ظروف إخفاقي في حضرة مأساة أكبر مني، إذا كانت هناك فرصة أخرى أعد بمزيد العمل والتعلم من الأخطاء .

وأضاف: "في بداية اللقاء الذي جاء بمبادرة من الأب المفجوع وشقيقه الأكبر ، قلت لهم لا أدري كيف وماذا أسأل فهذه مصيبتنا جميعا ، نحن أبناءك كما ابنك الأكبر فهد الذي نجا بحكم وجوده في الخدمة العسكرية ، لكن ما انتشر من الفيديو هو الجزء الذي خانتني فيه المفردات لهول الفاجعة ، العقوبة بحقي لم تساوي شيء أمام قداسة الأرواح البريئة" .

هذا وقد قامت إدارة القناة بإيقاف المذيع صفوان علي لمدة شهر عن العمل للخطأ الذي ارتكبه وفقا لما وصفته القناة وذلك أثناء اعداده لتقرير تغطية الحريق التي تضمنت إجراء لقاء مع والد الاطفال السبعة.