حماس تعلن رفض إستلام الدفعه الثالثة من الأموال القطرية

جهينة نيوز

قال عضو المكتب السياسي في حركة “حماس” خليل الحية إن “حماس أكدت للسفير القطري في غزة محمد العمادي رفضها استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية”.

وأضاف الحية في مؤتمر صحافي عقده في مدينة غزة الخميس أن “الحركة ناقشت مع العمادي ملفات عدة وهو متفهم موقفنا الرافض لاستلام الدفعة الثالثة للمنحة بعد شروط وضعها الاحتلال الإسرائيلي”.

وأوضح الحية أن “الحركة رفضت المنحة القطرية الثالثة ردًا على سلوك الاحتلال والتملص من التزاماته”، وأشار إلى أنه “تم الحديث مع السفير القطري عن محاولات الاحتلال إدخال شعبنا والمقاومة ومسيرات العودة في أتون الانتخابات ومحاولات ابتزاز الشعب الفلسطيني”.

وشدد الحية على أن “غزة لن تكون جزء من الابتزاز أو مسرح للمهرجانات الانتخابية الإسرائيلية”، وحمّل “الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التلكؤ والتراجع من التفاهمات التي أبرمتها الفصائل الفلسطينية مع الاحتلال بوساطة مصرية وأممية”.

وأكد الحية أن “مسيرات العودة ستستمر حتى تسترد وتنتزع الحقوق الوطنية الفلسطينية وحتى تحقق الأهداف التي أقيمت من أجلها”.

المصدر: فلسطين اليوم