بحضور كابيلا .. تنصيب تشيسيكيدي رئيساً للكونغو الديمقراطي

جهينة نيوز

تم تنصيب فيليكس تشيسيكيدي رسميا الخميس رئيسا جديدا لجمهورية الكونغو الديموقراطية في حضور سلفه جوزف كابيلا.

وقال الرئيس الجديد “أنا فيليكس انطوان تشيسيكيدي تشيلوموبو. الذي انتخب رئيسا لجمهورية الكونغو الديموقراطية…”.

ثم تسلم الرئيس الجديد بعد أداء القسم الراية الوطنية من يدي كابيلا، ونسخة من الدستور وشعارات النبالة وسط تصفيق الالاف من انصاره إلى جانب الشخصيات الرسمية في باحة قصر الأمة وقربه.

و في أول تصريح له أعلن الرئيس الجديد لجمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، اليوم الخميس، عن تطلعه إلى بناء "كونغو تسودها المصالحة".

وأثناء مراسم تنصيبه رئيسا للجمهورية، قال تشيسيكيدي مخاطبا آلاف مناصريه: "نريد بناء كونغو قوية منفتحة على تنميتها في سلم وأمان.. كونغو للجميع توفر لكل شخص مكانه".

ويوم الأحد الماضي، أعلنت المحكمة الدستورية في الكونغو الديموقراطية رسميا فيليكس تشيسيكيدي رئيسا للجمهورية، وذلك بعد رفض المحكمة طعن المعارض مارتن فايولو الذي استأنف قرار المحكمة وأعلن نفسه رئيسا.

وأصبح تشيسيكيدي الذي تولى رئاسة بلاده خلفا لجوزيف كابيلا، خامس رئيس لجمهورية الكونغو الديموقراطية منذ استقلالها في 30 يونيو 1960.