ايران تعلن دعمها لفنزويلا امام اي تدخل اجنبي او انقلاب

جهينة نيوز

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية بهرام قاسمي بان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم الحكومة والشعب الفنزويلي امام اي تدخل اجنبي او انقلاب.

وبشان الاحداث السياسية الاخيرة في فنزويلا والتدخلات الاميركية السافرة واللامشروعة في الشؤون الداخلية الفنزويلية قال قاسمي في تصريح له اليوم الخميس، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم الحكومة والشعب الفنزويلي امام اي تدخل اجنبي في الشؤون الداخلية الفنزويلية او اي اجراء غير مشروع وغير قانوني كالسعي لتنفيذ انقلاب واجراءات مناهضة للشعب.

واضاف، اننا نامل بحل وتسوية اي خلاف ومشكلة سياسية في فنزويلا على وجه السرعة من قبل شعبها وحكومتها عبر اتخاذ السبل القانونية والسلمية.

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي قد دان تصريحات واجراءات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو التدخلية في الشؤون الداخلية الفنزويلية، مؤكدا دعم طهران للحكومة والشعب الفنزويلي ضد هذه التدخلات.

وقال قاسمي في تصريحه السبت، ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعم الحكومة القانونية والشعب الفنزويلي امام تدخلات واشنطن اللاقانونية.

واضاف، اننا نعتقد بان الطريق لحل وتسوية مشاكل فنزويلا الداخلية انما يتم فقط عبر الحوار بين القوى السياسية الداخلية على اساس الاطار القانوني لهذا البلد، وان اي تدخل في شؤونه الداخلية يعتبر تصرفا غير بناء ومن شانه ان يؤدي للمزيد من تصعيد الاوضاع فقط.