على خلفية أزمة فنزويلا السياسية: الصين تدعو إلى التعقل وإيجاد حل سياسي

جهينة نيوز

دعت بكين جميع الأطراف في فنزويلا إلى التعقل والبحث عن مخرج سياسي من الأزمة التي تعيشها البلاد.

وأكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونغ يينغ، اليوم الخميس، في تصريح صحفي، أن بكين ترفض التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

كما دعت الخارجية الصينية، الولايات المتحدة وفنزويلا، إلى الالتزام بمبدأ الاحترام المتبادل، وسياسة عدم التدخل في الشؤون الداخلية.

وتأتي هذه التصريحات على خلفية الأزمة السياسية التي تشهدها فنزويلا، والتي تمثلت آخر تطوراتها في تنصيب زعيم المعارضة ورئيس البرلمان الفنزويلي، خوان غوايدو الأربعاء، نفسه قائما بأعمال رئيس فنزويلا مؤقتا، فيما أعلن مادورو نفسه رئيسا دستوريا.

هذا وأعلنت الإدارة الأمريكية اعترافها برئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو، رئيسا انتقاليا للبلاد.

المصدر: نوفوستي